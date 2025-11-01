Ярмарку вакансий для участников СВО в Ишиме проведут 5 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарку вакансий для участников СВО в Ишиме проведут 5 декабря. Деловое событие состоится в детской школе искусств (ул. Карла Маркса, 36), начало в 10 часов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Работодатели расскажут об открытых вакансиях на своих предприятиях, организаторы проведут профориентационные мероприятия, консультации по открытию бизнеса и доступ к мерам поддержки и бесплатному обучению по нацпроекту "Кадры". Ишимский многопрофильный техникум проведет мастер-классы для приобретения практических навыков.

Кроме того на ярмарке будет работать выставка продукции местных производителей.

Зарегистрироваться на мероприятие необходимо до 4 декабря по ссылке.

Уточнить информацию можно по телефонам местного кадрового центра "Работа России" +7(34551) 6-66-73, +7 (34551) 6-66-14.