Единый день консультаций для предпринимателей проведут в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый день консультаций для предпринимателей "Налоговая политика 2025-2026" состоится в Тюмени в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 10 декабря. Мероприятие начнется в 14 часов, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Перед предпринимателями выступят специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области и эксперты отраслевых организаций. После пленарной части начнет работу консультационная площадка, в которой примут участие 35 ведомств и организаций. Среди них - ФНС, прокуратура, МЧС, Роспотребнадзор, Росреестр, ФАС, Роскомнадзор и другие.

Участие в открытой площадке для диалога бизнеса и власти - бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.

