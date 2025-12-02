  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер юго-западный

Единый день консультаций для предпринимателей проведут в Тюмени

Общество, 09:56 02 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый день консультаций для предпринимателей "Налоговая политика 2025-2026" состоится в Тюмени в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 10 декабря. Мероприятие начнется в 14 часов, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Перед предпринимателями выступят специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области и эксперты отраслевых организаций. После пленарной части начнет работу консультационная площадка, в которой примут участие 35 ведомств и организаций. Среди них - ФНС, прокуратура, МЧС, Роспотребнадзор, Росреестр, ФАС, Роскомнадзор и другие.

Участие в открытой площадке для диалога бизнеса и власти - бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бизнес , Единый день консультаций , налоговая служба , предприниматели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 02.12.2025В Тюмени 33 % работников довольны продолжительными новогодними каникулами
10:40 02.12.2025Тюменские медики оказали 675 жителям экстренную помощь
10:29 02.12.2025Школьники из Сургутского района завоевали награды конкурса "Марш Победителей" в Москве
10:07 02.12.2025Роспотребнадзор: натуральная красная икра не бывает дешевой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора