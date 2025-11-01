Аналитики прогнозируют среднюю ключевую ставку на уровне 15 % в будущем году

| Фото: Александр Щербак | Фото: Александр Щербак

Средняя ключевая ставка Банка России в 2026 году составит 15 %, заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью "Интерфаксу". По его словам, такой показатель заложен в бизнес-план банка и отражает значительное снижение с пикового уровня ключевой в 21 % в уходящем году.

Пьянов также предупредил о возможной турбулентности в первом квартале 2026 года из-за повышения НДС и неопределенности в том, как быстро изменения ставок отразятся на ценах. "Инфляционные ожидания в I–II кварталах 2026 года, скорее всего, будут расти", — добавил топ-менеджер ВТБ.

Он выразил сомнения по поводу повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ с 12-13 % до 13-15 %. Поскольку регулятор должен объяснить, что это связано с длительным эффектом повышения НДС и тарифов ЖКУ, чтобы избежать дезориентации экономических субъектов. В сентябре советник главы ЦБ Кирилл Тремасов предположил, что к концу 2026 года ставка может опуститься ниже 10 %, однако на заседании 24 октября прогноз был пересмотрен в сторону повышения.

Сейчас ключевая ставка составляет 16,5 %. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 19 декабря, а первое в 2026 году — на 13 февраля.