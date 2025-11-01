  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
  • USD78,2503
    EUR90,7880
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-восточный

Аналитики прогнозируют среднюю ключевую ставку на уровне 15 % в будущем году

Экономика, 15:00 28 ноября 2025

Александр Щербак | Фото: Александр Щербак

Средняя ключевая ставка Банка России в 2026 году составит 15 %, заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью "Интерфаксу". По его словам, такой показатель заложен в бизнес-план банка и отражает значительное снижение с пикового уровня ключевой в 21 % в уходящем году.

Пьянов также предупредил о возможной турбулентности в первом квартале 2026 года из-за повышения НДС и неопределенности в том, как быстро изменения ставок отразятся на ценах. "Инфляционные ожидания в I–II кварталах 2026 года, скорее всего, будут расти", — добавил топ-менеджер ВТБ.

Он выразил сомнения по поводу повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ с 12-13 % до 13-15 %. Поскольку регулятор должен объяснить, что это связано с длительным эффектом повышения НДС и тарифов ЖКУ, чтобы избежать дезориентации экономических субъектов. В сентябре советник главы ЦБ Кирилл Тремасов предположил, что к концу 2026 года ставка может опуститься ниже 10 %, однако на заседании 24 октября прогноз был пересмотрен в сторону повышения.

Сейчас ключевая ставка составляет 16,5 %. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 19 декабря, а первое в 2026 году — на 13 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ВТБ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 28.11.2025Представитель крупнейшего строительного холдинга Казахстана посетил тюменские производства
15:17 28.11.2025Не только карта: какие технологичные способы оплаты выбирают тюменцы
15:04 28.11.2025Фонари на разворотной площадке у села Беркут установили по поручению губернатора
15:00 28.11.2025Аналитики прогнозируют среднюю ключевую ставку на уровне 15 % в будущем году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора