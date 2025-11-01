МФК "Тюмень" выступит на Кубке лиги по мини-футболу

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

МФК "Тюмень" примет участие в финальном турнире БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу. Он пройдет на "Кузбасс-Арене" в Кемерове.

23 декабря состоится игра с "ИрАэро", а 24 декабря — с "Газпром-Югрой". Билеты для болельщиков уже поступили в продажу, пишет Вслух.ру.

В первых двух турах Кубка лиги МФК "Тюмень" проиграл "Газпром-Югре", "Синаре" и "Ухте, при этом со счетом 5:2 победил "Торпедо".

На следующей неделе МФК ждет домашний тур БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу. Соперником выступит "Новая генерация" из Сыктывкара. Матчи состоятся в СК "Центральный" 4 и 5 декабря.