МФК "Тюмень" выступит на Кубке лиги по мини-футболу
МФК "Тюмень" примет участие в финальном турнире БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу. Он пройдет на "Кузбасс-Арене" в Кемерове.
23 декабря состоится игра с "ИрАэро", а 24 декабря — с "Газпром-Югрой". Билеты для болельщиков уже поступили в продажу, пишет Вслух.ру.
В первых двух турах Кубка лиги МФК "Тюмень" проиграл "Газпром-Югре", "Синаре" и "Ухте, при этом со счетом 5:2 победил "Торпедо".
На следующей неделе МФК ждет домашний тур БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу. Соперником выступит "Новая генерация" из Сыктывкара. Матчи состоятся в СК "Центральный" 4 и 5 декабря.