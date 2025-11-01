  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
Участник "Боевого кадрового резерва" завершил стажировку в Главном управлении строительства Тюменской области

Общество, 19:26 28 ноября 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Участник регионального проекта "Боевой кадровый резерв" Мирас Сайфутдинов завершил стажировку в Главном управлении строительства Тюменской области. Итоги подвели 28 ноября на встрече с начальником ГУС ТО Валерием Киселевым, сообщает пресс-служба управления.

"Мирас Мирхатович - герой нашего времени, пример мужества, которое он проявляет и сейчас. Несмотря на тяжелое ранение, он ведёт активный образ жизни, планирует развивать собственное дело. Надеемся, что опыт, который Мирас Мирхатовил получил во время стажировки в нашем управлении, будет для него полезен. Готовы поддерживать его и дальше", - отметил Валерий Киселев.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Упор во время стажировки был сделан на контрольно-надзорную деятельность. Специалисты Управления капитального строительства рассказали о контроле строительства социальных объектов. Сотрудники Управления автомобильных дорог на примере строящейся транспортной развязки рассказали об особенностях реализации таких дорожных проектов. В Управлении государственной экспертизы проектной документации подробно рассказали о порядке проведения госэкспертизы, что должен знать эксперт и как им стать.

Вместе с начальником Управления государственного строительного надзора участник программы выезжал на итоговую проверку объектов жилищного строительства.

"Строительство - серьёзная сфера, для работы в которой требуется огромный багаж знаний. Работа очень ответственная, поскольку речь идёт о развитии региона в целом, создании комфортных условий для жителей. Рад, что получил такой ценный опыт", - поделился своим впечатлением от стажировки Мирас Мирхатович.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Региональный проект "Боевой кадровый резерв" это больше, чем программа переподготовки. Это возможность для ветеранов боевых действий реализовать свой потенциал в мирной жизни. Желаем Мирасу Сайфутдинову удачи, пусть всё получится.

# Боевой кадровый резерв , Главное управление строительства Тюменской области , стажировка

﻿
