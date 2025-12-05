Учения по ликвидации аварий на электросетях проходят в Тюменской области

Учения по ликвидации аварий на электросетях проходят в Тюменской области 5 декабря. По легенде из-за падения БПЛА произошли аварии, что привело к отключению электроснабжения. Без света остались 87 тыс. человек и десятки соцобъектов, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Экстренное заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, провёл директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев. Приняты решения по переподключению потребителей, об этом сообщил директор филиала АО "Системный оператор ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области" Александр Рогов. На совещании заслушаны также представители крупных территориальных сетевых и ресурсоснабжающих организаций.

В департаменте отметили, что по итогам учений отработан порядок действий, оценен требуемый объем ресурсов предприятий энергетической и коммунальной сфер, органов местного самоуправления. Рассмотрена возможность перебазирования техники, топлива, резервных источников генерации в обесточенные населенные пункты. Определены дополнительные меры по сохранению инфраструктуры теплоснабжения населенных пунктов.

Отметим, учения проводят ежегодно. Они необходимы для отработки взаимодействия всех служб по устранению последствий нештатной ситуации и возобновления подачи ресурсов.