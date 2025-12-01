  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
  • В Тюмени 0..2 С 1 м/с ветер западный

Подтвердить возраст через Мах в магазинах смогут граждане по всей стране

Общество, 20:51 01 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологию подтверждения возраста через мессенджер Mах внедрили десятки тысяч магазинов по всей России. Теперь подтвердить возраст на кассах самообслуживания можно магазинах "Дикси", "ВкусВилл", "Магнит", "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Мария-Ра", сообщает пресс-служба платформы.

Для покупки товаров с возрастными ограничениями достаточно отсканировать QR-код из Цифрового ID в профиле Мах и оплатить покупку. Для подтверждения покупки необходимо отсканировать товар, открыть Цифровой ID в профиле мессенджера, выбрать на экране опцию "Подтвердить возраст с помощью Мах", поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

Подробнее о Цифровом ID можно узнать по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# возраст , мессенджер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:27 01.12.2025Тюменская область – в числе лауреатов премии в сфере креативных индустрий
21:11 01.12.2025Документальный фильм об участниках проекта "Формула футбола" презентовали в Тобольске
20:51 01.12.2025Подтвердить возраст через Мах в магазинах смогут граждане по всей стране
20:10 01.12.2025Тюменская спортсменка завоевала награду всероссийских соревнований по шахматам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора