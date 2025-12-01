Подтвердить возраст через Мах в магазинах смогут граждане по всей стране

Технологию подтверждения возраста через мессенджер Mах внедрили десятки тысяч магазинов по всей России. Теперь подтвердить возраст на кассах самообслуживания можно магазинах "Дикси", "ВкусВилл", "Магнит", "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Мария-Ра", сообщает пресс-служба платформы.

Для покупки товаров с возрастными ограничениями достаточно отсканировать QR-код из Цифрового ID в профиле Мах и оплатить покупку. Для подтверждения покупки необходимо отсканировать товар, открыть Цифровой ID в профиле мессенджера, выбрать на экране опцию "Подтвердить возраст с помощью Мах", поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

Подробнее о Цифровом ID можно узнать по ссылке.