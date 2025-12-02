На ж/д станциях Тюменской области установили энергосберегающие светильники

Энергосберегающие светодиодные светильники установили на станциях Голышманово, Вагай, Ишим, Малый Остров, Шаблыкино Тюменской области в 2025 году, сообщает пресс-служба СвЖД.

Их установили вместо осветительных приборов старого образца с галогенными, люминесцентными и обычными лампами накаливания. Работы провели на 15 станциях, всего заменено более пяти тысяч осветительных приборов в Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае, Югре и на Ямале.

В результате замены светильников объем электроэнергии, потребляемой для наружного освещения станций, значительно снизится. Экономия составит более 35 млн кВт·ч. При этом новые светильники имеют более длительный срок эксплуатации и теряют минимум яркости в процессе службы.

В 2026 году работы по замене приборов наружного освещения на станциях на более эффективные и экономичные планируется продолжить.