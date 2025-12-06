  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
Тюменцам рассказали, чем правильно подкармливать птиц зимой

Общество, 10:03 06 декабря 2025

Правильная зимняя подкормка помогает пернатым пережить морозы. Однако она должна проводиться грамотно и безопасно, предупреждает Минприроды России.

"Птицы играют важную роль в экосистемах: они регулируют численность насекомых, распространяют семена растений и поддерживают природное равновесие. Зимняя подкормка помогает сохранять популяции оседлых видов", - отмечено в сообщении.

Больше всего от зимней подкормки зависят разные виды синиц: большая синица, лазоревка, болотная гаичка. Охотно посещают зимние кормушки домовые и полевые воробьи, поползни, снегири, иногда чечётки, щеглы и зеленушки. Из относительно крупных птиц на кормушки прилетают сойки, дятлы и свиристели. В ряде случаев зимняя подкормка помогает выжить отдельным особям зябликов и чёрных дроздов, не успевших отлететь к местам зимовок.

Но неправильный корм или неграмотно организованная кормушка могут нанести вред птицам и экосистеме.

Основной принцип правильно организованной подкормки – использование доброкачественных высококалорийных кормов. "Классика жанра" общеизвестна: это сырые несолёные семена подсолнечника и бахчевых культур, а также несолёное сало. Выкладка в качестве подкормки сушёных ягод дикоросов в дикой природе нецелесообразно в отличие от городских лесопарков.

Орнитологи отмечают, что если человек начал подкармливать птиц, важно продолжать это до весны. Резкое прекращение приводит к тому, что птицы не успевают перестроиться и могут погибнуть.

"Начав подкармливать птиц, вы уже вмешались в ход естественных процессов. Вы приучаете птицу не искать корм в природе, а прилетать на кормушку за приготовленным для неё пайком. Подкормка должна быть постоянной, выкладываются корма по рациону птиц, которым предназначена подкормка. Корм не должен содержать солевые добавки, не быть заплесневелым. Семена с твёрдой оболочкой нужно предварительно разбить", - отмечено в сообщении.

В заповедниках и национальных парках проводят экопросветительские занятия по изготовлению кормушек. Важно устанавливать их в защищенном от ветра и хищников месте, а также регулярно чистить, чтобы избежать распространение инфекций.

# зима , Минприроды , птицы

