Тоболяки могут проверить здоровье во время покупок

Общество, 12:52 01 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Сохраним жизнь вместе!" проходит в ТЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске 1 декабря.

До 16 часов все желающие могут пройти бесплатное профилактическое обследование: проверить уровень артериального давления, массу тела, объём талии, получить консультацию по результатам и рекомендации по снижению факторов риска.

Также специалисты осмотрят кожные покровы с использованием дерматоскопа, а в случае подозрения на патологию дадут советы, когда и к кому стоит обратиться для дообследования, сообщает администрация Тобольска.

Тестирование анонимное и приурочено ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

# здоровье , здравоохранение , Тобольск

