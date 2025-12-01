Тоболяки могут проверить здоровье во время покупок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Сохраним жизнь вместе!" проходит в ТЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске 1 декабря.

До 16 часов все желающие могут пройти бесплатное профилактическое обследование: проверить уровень артериального давления, массу тела, объём талии, получить консультацию по результатам и рекомендации по снижению факторов риска.

Также специалисты осмотрят кожные покровы с использованием дерматоскопа, а в случае подозрения на патологию дадут советы, когда и к кому стоит обратиться для дообследования, сообщает администрация Тобольска.

Тестирование анонимное и приурочено ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.