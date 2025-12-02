В Тюменской области спрос на бронирование посуточных квартир вырос на 31 % за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 31 % выросло число бронирований посуточных квартир в Тюменской области за год. Средняя стоимость аренды составила 3 тыс. рублей. Такое жилье снимают чаще всего на две ночи для трех гостей.

Такие данные ноября 2025 года приводит технологическая платформа "Авито путешествия". Тюменская область вошла в топ-10 субъектов России, где чаще всего путешественники арендовали квартиры.

В целом по стране в ноябре 2025 года россияне забронировали на 25% больше посуточных квартир, чем в том же месяце прошлого года. Чаще всего такие объекты снимали в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае. Жители этих трех регионов стали и самыми активными путешественниками.