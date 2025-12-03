  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Экскурсию в редкий фонд книг организуют в тюменской Менделеевке

Общество, 09:56 03 декабря 2025

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Экскурсию "Листая старых книг страницы: история Побед" организуют в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 13 декабря.

Посетители побывают в редком фонде, расположенном на пятом этаже. Сотрудники расскажут о жизни людей и событиях, которые оставили заметный след в прошлом страны и познакомят с историей военных побед России через книги, изданные в годы Великой Отечественной войны, сообщают организаторы.

Выставка начнется в 15 часов. Возрастное ограничение: 12+

# выставка , Тюменская областная библиотека

