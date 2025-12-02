Производители бульдозеров и конусных дробилок получат льготы по налогу на прибыль
Перечень российского высокотехнологичного оборудования, приобретая которое компании могут получить льготу по налогу на прибыль, дополнен новыми позициями. В него вошли технические средства для горного и экологического машиностроения: установки для фильтрования или очистки воздуха, проходческие комбайны, бульдозеры, конусные дробилки, машины для сортировки и обработки грунта, камня, руды и других минеральных веществ.
Как сообщает правительство РФ, решение начнет действовать с 2026 года. Оно позволит дополнительно простимулировать спрос на отечественное инновационное оборудование, повысить окупаемость инвестиционных программ в промышленности.
С 2025 года для компаний, приобретающих отечественное оборудование, увеличен повышающий коэффициент к расходам, от которых зависит размер налога на прибыль. Такой коэффициент был увеличен с 1,5 до 2. Таким образом, при росте расходов на приобретение отечественного оборудования и техники растет размер налоговой льготы. Предоставление этой льготы стимулирует закупки российской техники и оборудования и дает возможность поддержать компании, активно занимающиеся модернизацией производства.
"Мера поможет повысить конкурентоспособность сложной, повторяю, сложной российской продукции, которая используется в шахтах при добыче полезных ископаемых, приведет к наращиванию объемов ее выпуска, что, конечно, в дальнейшем будет способствовать росту показателей и в металлургии, и в смежных секторах экономики", – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.