Производители бульдозеров и конусных дробилок получат льготы по налогу на прибыль

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечень российского высокотехнологичного оборудования, приобретая которое компании могут получить льготу по налогу на прибыль, дополнен новыми позициями. В него вошли технические средства для горного и экологического машиностроения: установки для фильтрования или очистки воздуха, проходческие комбайны, бульдозеры, конусные дробилки, машины для сортировки и обработки грунта, камня, руды и других минеральных веществ.

Как сообщает правительство РФ, решение начнет действовать с 2026 года. Оно позволит дополнительно простимулировать спрос на отечественное инновационное оборудование, повысить окупаемость инвестиционных программ в промышленности.

С 2025 года для компаний, приобретающих отечественное оборудование, увеличен повышающий коэффициент к расходам, от которых зависит размер налога на прибыль. Такой коэффициент был увеличен с 1,5 до 2. Таким образом, при росте расходов на приобретение отечественного оборудования и техники растет размер налоговой льготы. Предоставление этой льготы стимулирует закупки российской техники и оборудования и дает возможность поддержать компании, активно занимающиеся модернизацией производства.

"Мера поможет повысить конкурентоспособность сложной, повторяю, сложной российской продукции, которая используется в шахтах при добыче полезных ископаемых, приведет к наращиванию объемов ее выпуска, что, конечно, в дальнейшем будет способствовать росту показателей и в металлургии, и в смежных секторах экономики", – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.