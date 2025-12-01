Тезисы научного труда тюменки о Международном клубе дружбы включили в сборник РАПН

| Фото: Международный клуб дружбы Тюменской области | Фото: Международный клуб дружбы Тюменской области

Член РАПН, руководитель Международного клуба дружбы Тюменской области, член Совета по международному молодежному сотрудничеству при правительстве региона Гюнель Бахышова приняла участие в конференции Российской ассоциации политической науки в Москве. Тезисы из ее научного труда о Международном клубе дружбы вошли в сборник Российской ассоциация политической науки (РАПН) 2025 года.

Как сообщает информационный центр правительства региона, исследование тюменки анализирует феномен Международных клубов дружбы как инструмента публичной дипломатии и мягкой силы в условиях формирования многополярной архитектуры международных отношений. "Через институциональный анализ и кейс-стадии я изучала, как МКД формируют сетевые структуры взаимодействия с молодежными элитами стран глобального Юга, создавая альтернативные каналы коммуникации в обход санкционных ограничений", - отметила Гюнель.

В России на сегодня открыто более 88 клубов дружбы. МКД региона взаимодействует с двумя партнерами - Кувейтом и Китаем, а также развивает сотрудничество с Марокко.

"Особенно показательно, как расширяется география взаимодействия тюменского клуба: от реализации совместных образовательных проектов до организации межкультурных диалогов и деловых миссий. Эта динамика наглядно демонстрирует, как региональные инициативы укрепляют международные позиции России через создание прочных двусторонних связей с странами глобального Юга и Востока", - подчеркнула Гюнель Бахышова.

Добавим, что тема конференции - "Россия и мир в первой четверти XXI века: политические итоги и перспективы". В ее рамках состоялись пленарные заседания, конференции, круглые столы, презентаций проектов и книг.