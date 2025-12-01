  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
  • В Тюмени 0..2 С 1 м/с ветер западный

Документальный фильм об участниках проекта "Формула футбола" презентовали в Тобольске

Общество, 21:11 01 декабря 2025

пресс-служба проекта "Формула футбола" | Фото: пресс-служба проекта "Формула футбола"

Документальный фильм об участниках проекта "Формула футбола" презентовали в Тобольске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Картина "Из Тобольска в ЦСКА" - истории о том, как рождается мечта и как ежедневный труд приближает начинающих спортсменов к профессиональной карьере в футболе. В показе ленты приняли участие более 300 человек - дети, их родители, педагоги и тренеры, а также трехкратный чемпион России, тренер-селекционер ПФК ЦСКА Алан Дзагоев.

На мероприятии состоялось награждение лучших спортсменов "Формулы футбола" за 2025 год. В каждой возрастной категории тренеры еженедельно отмечали игрока, проявившего себя лучше всех в тренировочном профессиональном процессе, а также в характере, уважении и трудолюбии.

﻿

Победителями стали пять воспитанников футбольной секции спортивной школы № 2 и два тренера. Награды вручали представители администрации Тобольска, компании "ЗапСибнефтехим" и ПФК ЦСКА.

Организатор показа - "ЗапСибНефтехим".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тобольск , фильм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:27 01.12.2025Тюменская область – в числе лауреатов премии в сфере креативных индустрий
21:11 01.12.2025Документальный фильм об участниках проекта "Формула футбола" презентовали в Тобольске
20:51 01.12.2025Подтвердить возраст через Мах в магазинах смогут граждане по всей стране
20:10 01.12.2025Тюменская спортсменка завоевала награду всероссийских соревнований по шахматам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора