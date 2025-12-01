Документальный фильм об участниках проекта "Формула футбола" презентовали в Тобольске

| Фото: пресс-служба проекта "Формула футбола" | Фото: пресс-служба проекта "Формула футбола"

Документальный фильм об участниках проекта "Формула футбола" презентовали в Тобольске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Картина "Из Тобольска в ЦСКА" - истории о том, как рождается мечта и как ежедневный труд приближает начинающих спортсменов к профессиональной карьере в футболе. В показе ленты приняли участие более 300 человек - дети, их родители, педагоги и тренеры, а также трехкратный чемпион России, тренер-селекционер ПФК ЦСКА Алан Дзагоев.

На мероприятии состоялось награждение лучших спортсменов "Формулы футбола" за 2025 год. В каждой возрастной категории тренеры еженедельно отмечали игрока, проявившего себя лучше всех в тренировочном профессиональном процессе, а также в характере, уважении и трудолюбии.

Победителями стали пять воспитанников футбольной секции спортивной школы № 2 и два тренера. Награды вручали представители администрации Тобольска, компании "ЗапСибнефтехим" и ПФК ЦСКА.

Организатор показа - "ЗапСибНефтехим".