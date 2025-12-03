  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Феномен социалистического города в контексте современных подходов обсудят в Тюмени

Общество, 09:23 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский научный семинар "Социалистический город: языки описания советского урбанизма и концепция соцгорода" организует Центр урбанистики ТюмГУ 26 декабря. К участию приглашаются историки, историки архитектуры, искусствоведы, музейщики, культурологи, архитекторы, социологи, экономисты и все, кому интересна данная проблематика, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Основной задачей семинара станет обсуждение феномена социалистического города в контексте современных подходов. Организаторы предлагают отказаться от описания соцгорода исключительно через историю архитектурных стилей, а определить соцгород как аналитическую категорию, которая позволяет раскрыть социальные, политические и архитектурные практики в советских городах.

Для участия в конференции необходимо прислать идею доклада объемом не более 2 тыс. знаков с пробелами и CV на адрес igor.stas@mail.ru. Заявки принимаются до 7 декабря включительно. Формат участия — очный и онлайн. При подаче заявки нужно указать формат участия. Организаторы смогут компенсировать проезд и проживание только авторам лучших заявок.

Формат доклада — презентация, 15 минут выступление + 15 минут на вопросы и дискуссию по итогам доклада. Язык семинара: русский. Темы представлены по ссылке.

# наука , ТюмГУ , урбанистика

﻿
