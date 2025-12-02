  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
В Тюмени 24 % горожан покупают новогодние подарки спонтанно

Общество, 14:53 02 декабря 2025

ИА "Тюменская линия"

11 % тюменцев начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. 18 % предпочитают делать покупки за месяц. 24% признаются, что обычно покупают подарки спонтанно, сообщают аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Наиболее популярным же временем для закупок подарков является период за две-три недели до праздника — так поступают 20 % опрошенных. 11 % респондентов не занимаются закупками подарков. Женщины более склонны к заблаговременному планированию. 23 % горожанок начинают покупать подарки за месяц до Нового года, 15 % - за еще более длительный период, тогда как среди мужчин так поступают 13 и 7 % соответственно", - уточнили эксперты.

Мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки и чаще сообщают, что не покупают подарки: "Обычно жена этим занимается, а дарим вместе".

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за две-три недели до праздника (23 %). Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (36 %).

