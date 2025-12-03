  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Тюменских школьников зовут на турнир по дронокроссу "Небесный старт"

Общество, 10:29 03 декабря 2025

ФМШ Тюменской области | Фото: ФМШ Тюменской области

Турнир по дронокроссу "Небесный старт" состоится в Физико-математической школе 20 декабря. Зарегистрироваться могут школьники от 14 до 18 лет из любых образовательных организаций Тюменской области, а также обучающиеся по программам семейного обучения и самообразования.

Участники используют на состязании материалы и оборудование, привезенные с собой. Ребятам предстоит пройти элементы трассы стандарта F3U на время. Начнутся соревнования с 10 часов. Итоги подведут в этот же день, пишет региональный центр "Новое поколение".

Заявки принимаются до 19 декабря включительно.

Возрастное ограничение: 12+

# дроны , соревнования , школьники

