В Тюмени стартовал первый гуманитарный форум

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый гуманитарный форум стартовал в ДК "Нефтяник" в Тюмени 3 декабря. Гостями мероприятия стали врачи, педагоги, специалисты по социальной работе, работники культуры.

"В прошлом году на конференции "Университетская клиника", помимо нефтяного и цифрового форумов, предложили сделать в Тюмени гуманитарный. Губернатор Тюменской области Александр Моор откликнулся на эту идею, появилось поручение. Сегодня мы этот форум открываем, и я надеюсь, что он станет в регионе традиционным, как многие другие социальные проекты, которые есть только у нас", - сказала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В первый день форума с докладами выступили российский пианист-виртуоз, общественный деятель, народный артист России Денис Мацуев, российский дирижёр, музыкант, лауреат международных конкурсов Юрий Медяник, доктор медицинских наук, главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач Перинатального центра Ирина Кукарская и президент "Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Уже сегодня на начальном этапе форум показал свою успешность. Я уверен, все, кто присутствовал, помимо практических и полезных знаний, получили колоссальное вдохновение от общения со специалистами высокого уровня", - добавил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Добавим, во второй день форума, 4 декабря, с докладами выступят спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Они поговорят о совершенствовании системы скорой помощи, хирургии двигательных нарушений. Мероприятие пройдет в ДК "Нефтяник".

Юлия Божок