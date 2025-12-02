  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
Лариса Денисова рассказала о первых результатах тюменцев в проекте "Боевой кадровый резерв" 

Общество, 14:53 02 декабря 2025

скриншот видео | Фото: скриншот видео

О ходе и первых серьезных результатах проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" рассказала руководитель тюменского штаба комитета семей воинов Отечества и член Общественного совета проекта Лариса Денисова. Это не просто программа адаптации ветеранов боевых действий, а системная работа по подготовке специалистов, способных применять свой опыт на гражданском поприще, уверена она.

"Только что практически подошла к концу первая стажировка наших парней. Они получили новые знания, навыки, познакомились с работой как промышленных предприятий, так и, допустим, работой журналистов, так как поддержка СМИ - очень важно в руководящей работе. Парни получили заряд, смысл того, что их работа станет прикладной, подумали над тем, что нужно продолжать, позаботились о своём будущем, чтобы как можно тщательней изучить всё в следующем образовательном блоке. Очень многие люди из этого проекта стали уже, не побоюсь этого слова, лидерами общественного мнения в нашей области, к ним прислушиваются, их мнение считают важным. Люди с боевым опытом нужны нашей области. Поэтому - успеха, ребята!" - подчеркнула Лариса Денисова.

Заявление подчеркивает ключевые достижения: успешное завершение первой волны стажировок, практическую ориентацию обучения и главное - уже ощутимое влияние участников проекта на общественно-политический ландшафт региона. Формирование пула ответственных лидеров с боевым опытом и четкой гражданской позицией - стратегическая задача для устойчивого развития Тюменской области.

Проект "Боевой кадровый резерв" доказывает свою эффективность, создавая реальные социальные лифты и укрепляя кадровый потенциал региона за счет тех, кто уже доказал свою надежность и преданность долгу.

Боевой кадровый резерв , спецоперация

