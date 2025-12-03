  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменский студент создал сервис для мессенджера Мах

Общество, 12:41 03 декабря 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студент ТюмГУ Сергей Клосеп вошел в команду Explain, которая заняла первое место в студенческом хакатоне в треке "Эффективность". Участники создали календарь быстрого бронирования встреч с AI-ассистентом. Они получат на реализацию проекта 500 тыс. рублей, поддержку VK для развития решения на платформе Мах, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Отметим, всего на участие в хакатоне зарегистрировалось около трех тысяч студентов из российских 286 вузов. Финалисты представили более 50 прототипов чат-ботов и мини-приложений.

В треке "Цифровизация" были презентованы комплексные сервисы для абитуриентов, студентов и сотрудников вузов. В социальном треке команды создавали проекты для цифровой благотворительности, волонтёрства, экологии и здоровья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мессенджер , разработки , студенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 03.12.2025В Сургутском районе выпускники бизнес-лаборатории "СВОё дело" открыли этно-кафе
13:47 03.12.2025Уведомления об оказании госуслуг теперь можно получить в Мах
13:25 03.12.2025Обследование ледовой переправы проводит комиссия в Увате
13:14 03.12.2025Тюменских культурологов и историков приглашают на международную конференцию в ТюмГУ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора