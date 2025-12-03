Тюменский студент создал сервис для мессенджера Мах

Студент ТюмГУ Сергей Клосеп вошел в команду Explain, которая заняла первое место в студенческом хакатоне в треке "Эффективность". Участники создали календарь быстрого бронирования встреч с AI-ассистентом. Они получат на реализацию проекта 500 тыс. рублей, поддержку VK для развития решения на платформе Мах, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Отметим, всего на участие в хакатоне зарегистрировалось около трех тысяч студентов из российских 286 вузов. Финалисты представили более 50 прототипов чат-ботов и мини-приложений.

В треке "Цифровизация" были презентованы комплексные сервисы для абитуриентов, студентов и сотрудников вузов. В социальном треке команды создавали проекты для цифровой благотворительности, волонтёрства, экологии и здоровья.