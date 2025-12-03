  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Уведомления об оказании госуслуг теперь можно получить в Мах

Общество, 13:47 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информацию о статусе поданного на госуслугах заявления теперь можно узнать гораздо быстрее - уведомления о ходе оказания самых популярных услуг приходят не только в личный кабинет портала, но и в бот госуслуг в мессенджере Мах. Он верифицирован синей галочкой, сообщает Минцифры.

"Кроме того, в Мах можно узнать о начисленных штрафах и оплатить их, не покидая мессенджер, — квитанции об оплате с помощью СБП также появятся в приложении банка", - отмечено в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, важно, чтобы аккаунт на госуслугах и мессенджер Мах были привязаны к одному номеру. В этом случае уведомление придет автоматически.

Чтобы получать уведомления, нужно убедиться, что используете одинаковый номер телефона на госуслугах и в Max. Информирование настроено по наиболее востребованным и социально значимым государственным услугам. В дальнейшем планируется поэтапное расширение перечня.

# госуслуги , Мах , мессенджер

Уведомления об оказании госуслуг теперь можно получить в Мах

Общество, 13:47 03 декабря 2025
