  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер западный

Библиотека ТюмГУ передала в фонд Менделеевки 324 раритетных книги

Общество, 21:16 03 декабря 2025

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Более 320 раритетных книг передала в фонд Менделеевки библиотека ТюмГУ. В основном это учебная литература, которая выходила в стране с 1918 по 1945 годы, сообщили в пресс-службе Тюменской областной научной библиотеки.

Среди книг есть примечательные с точки зрения полиграфии, например, "Борис Годунов" Александра Пушкина - книга 1936 года. Издание выпущено в увеличенном формате, на белой лощеной бумаге с укрупненным текстом, дополнено иллюстрациями знаменитого советского художника-графика Владимира Свитальского. Переплет украшен изящными буквицами.

Всего в Менделеевку поступило 324 экземпляра. Познакомиться с изданиями можно на Орджоникидзе, 59 в зале редких книг и рукописей согласно правилам работы с ценными документами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотеки , книги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:05 03.12.2025Александр Моор: фестиваль Дениса Мацуева – настоящий праздник для любителей музыки
22:36 03.12.2025В домах по улице Широтной в Тюмени временно отключат отопление
21:16 03.12.2025Библиотека ТюмГУ передала в фонд Менделеевки 324 раритетных книги
20:10 03.12.2025Тюменский опыт по обращению с отходами перенимают другие регионы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора