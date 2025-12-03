Библиотека ТюмГУ передала в фонд Менделеевки 324 раритетных книги

Более 320 раритетных книг передала в фонд Менделеевки библиотека ТюмГУ. В основном это учебная литература, которая выходила в стране с 1918 по 1945 годы, сообщили в пресс-службе Тюменской областной научной библиотеки.

Среди книг есть примечательные с точки зрения полиграфии, например, "Борис Годунов" Александра Пушкина - книга 1936 года. Издание выпущено в увеличенном формате, на белой лощеной бумаге с укрупненным текстом, дополнено иллюстрациями знаменитого советского художника-графика Владимира Свитальского. Переплет украшен изящными буквицами.

Всего в Менделеевку поступило 324 экземпляра. Познакомиться с изданиями можно на Орджоникидзе, 59 в зале редких книг и рукописей согласно правилам работы с ценными документами.