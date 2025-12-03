В Тюменском округе 165 жителей переехали из аварийного в новое жилье

t.me/ZiminaTMR t.me/ZiminaTMR

165 жителей Тюменского округа улучшат жилищные условия за счет средств регионального бюджета в 2025 году. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Тюменской области работа по расселению аварийных домов будет продолжена.

"В этом году планируется завершить мероприятия по расселению из аварийного жилья одного помещения в рамках Региональной программы на 2019-2023 годы (Успенское СП), двух жилых многоквартирных домов в рамках Региональной программы на 2025-2026 годы (Ембаевское СП) и еще двух МКД вне программы (Кулаковское и Московское СП). Собственники жилья получили денежное возмещение, те, кто проживал в помещениях муниципальной собственности, переедут в новые квартиры", - написала глава Тюменского округа Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

На совещании в администрации обсудили ситуацию с самовольными постройками. С 2022 года в каждом сельском поселении был разработан и утвержден "Порядок выявления самовольно построенных объектов капитального строительства", который регламентирует процедуры, связанные с выявлением и принятием мер по сносу или приведению таких построек в соответствие с законом, созданы специальные комиссии.

"В округе выявлено три случая самовольно построенных объектов, в прошлом году – восемь, и все – в рамках осуществления государственного строительного надзора по обращению граждан. Призвала коллег активизировать работу в этом направлении, самостоятельно выявлять на своей территории здания, возведенные без разрешительных документов и на земельных участках, не предусмотренных для строительства определенного вида объектов. В последнее время мы отмечаем значительное увеличение числа объектов, строящихся без разрешительной документации, в том числе и на сельскохозяйственных угодьях. Это недопустимо и должно пресекаться, а полномочия для качественной отработки задачи у органов власти есть", - подчеркнула Зимина.