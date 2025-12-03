  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер западный

Александр Моор: фестиваль Дениса Мацуева – настоящий праздник для любителей музыки

Общество, 23:05 03 декабря 2025

ТКТО | Фото: ТКТО

Фестиваль Дениса Мацуева в Тюменской филармонии – настоящий праздник для всех, кто любит классическую музыку. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

Маэстро снова на нашей сцене – приезжает к тюменцам много лет, всегда щедро делится своим мастерством и поддерживает молодых талантливых музыкантов.

“Каждый его концерт вызывает особые чувства. Живая музыка, энергия исполнителей, полное внимание зала – всё это создаёт атмосферу, которой так не хватает в рутинных буднях”, – сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил Дениса Мацуева за верность Тюменской области и за возможность вновь услышать его искусство здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Денис Мацуев , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:05 03.12.2025Александр Моор: фестиваль Дениса Мацуева – настоящий праздник для любителей музыки
22:36 03.12.2025В домах по улице Широтной в Тюмени временно отключат отопление
21:16 03.12.2025Библиотека ТюмГУ передала в фонд Менделеевки 324 раритетных книги
20:10 03.12.2025Тюменский опыт по обращению с отходами перенимают другие регионы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора