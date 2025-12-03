Александр Моор: фестиваль Дениса Мацуева – настоящий праздник для любителей музыки

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Фестиваль Дениса Мацуева в Тюменской филармонии – настоящий праздник для всех, кто любит классическую музыку. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

Маэстро снова на нашей сцене – приезжает к тюменцам много лет, всегда щедро делится своим мастерством и поддерживает молодых талантливых музыкантов.

“Каждый его концерт вызывает особые чувства. Живая музыка, энергия исполнителей, полное внимание зала – всё это создаёт атмосферу, которой так не хватает в рутинных буднях”, – сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил Дениса Мацуева за верность Тюменской области и за возможность вновь услышать его искусство здесь.