Тюменцы могут отследить свой план вакцинации на год в приложении "Телемед-72"

Общество, 18:46 04 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровой календарь вакцинации появился в мобильном приложении "Телемед-72". Теперь пользователи могут отслеживать свой план вакцинации на год, а также своевременно получать напоминания о ближайших прививках, сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

Персональный план вакцинации составляет врач в поликлинике на основе Национального календаря профилактических прививок. Он становится доступным для просмотра в приложении сразу после внесения соответствующей записи медицинским учреждением.

Найти новый раздел можно, перейдя во вкладку "Услуги". Затем нужно выбрать раздел "Здоровье под контролем", подраздел "Профилактика", вкладку "Вакцинация". Здесь будут размещены сведения о личном календаре прививок и календаре прививок детей, уведомления с напоминанием о предстоящей прививке на месяц вперед. Также можно увидеть статус по каждой прививке (запланированная, выполненная или пропущенная), и информацию о медицинских отводах и причинах отказов.

При получении уведомления о запланированной вакцинации нужно обратиться в кабинет раннего выявления заболеваний или записаться заранее на прием к врачу-терапевту или педиатру.

Записаться на прием к врачу можно также через "Телемед 72". Приложение доступно для устройств на разных операционных системах: Android (RuStore), Android (Google Play), iOS (AppStore).

# вакцинация , мобильное приложение , телемедицина

