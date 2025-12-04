Тюменский студент разработал систему оптимизации пассажиропотока

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Систему для автоматизации учета пассажиропотока и управления корпоративными перевозками разработал Студент Высшей школы цифровых технологий ТИУ Никита Мусин. Проект Intrafica вошел в число победителей VI очереди конкурса "Студенческий стартап" в 2025 году и получил 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Проект создает прозрачную, точную и независимую от человеческого фактора инфраструктуру контроля перевозок, ориентированную на компании, которые работают вахтовым методом, корпоративные автопарки и транспортные структуры.

"Наша разработка помогает перевозчикам избежать убытков, которые возникают при отсутствия контроля пассажиропотока. В ее основе - видеоаналитика. Система анализирует видеозаписи с бортовых регистраторов, автоматически определяет количество вошедших и вышедших пассажиров и формирует детальную аналитику по каждому рейсу. Это позволяет операторам транспорта видеть реальную загрузку маршрутов, исключить ошибки и манипуляции в ручных отчетах, оптимизировать работу автобусов и снизить издержки", - поделился автор Никита Мусин.

В планах у студента сделать бюджетный продукт для потребителя рынка. Система может работать как с локальными хранилищами, так и с облачными инфраструктурами, поддерживает интеграцию с существующими видеорегистраторами без необходимости менять оборудование. "Многое уже готово, есть механизмы, алгоритмы. Дорабатываем их до идеала. Сейчас у нас точность 97-98%. Пытаемся дойти до 99,9 % в периоде", - добавил разработчик.

Команда проекта уже приступила к реализации гранта – позади разработка архитектурного решения системы и регистрация собственного бизнеса. На основной стадии будет создана визуальная оболочка ПО и дополнительные модули, состоится пилотное тестирование на двух городских транспортных средствах. Итог работы по гранту будет представлен в сентябре 2026 года.