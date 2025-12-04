Участник "Боевого кадрового резерва" изучает особенности муниципальной службы в Ишиме

| Фото: ТГ-канал Федора Шишкина | Фото: ТГ-канал Федора Шишкина

Основы формирования городского бюджета и другие особенности муниципальной службы осваивает участник программы "Боевой кадровый резерв" Денис Байматов в Ишиме.

С начала стажировки он подробнее узнал о реализуемых в городе инвестиционных проектах, о создании рабочих мест, инфраструктурных площадках для развития бизнеса и мерах поддержки предпринимателей, рассказал глава Ишима Федор Шишкин в своих соцсетях.

В управлении по делам ГО и ЧС Денис Байматов пошагово изучил работу единой дежурно-диспетчерской службы города, посетил обучающий класс, узнал о работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, пожарами, о взаимодействии служб экстренного реагирования Ишима.