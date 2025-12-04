  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Участник "Боевого кадрового резерва" изучает особенности муниципальной службы в Ишиме

Общество, 15:49 04 декабря 2025

ТГ-канал Федора Шишкина | Фото: ТГ-канал Федора Шишкина

Основы формирования городского бюджета и другие особенности муниципальной службы осваивает участник программы "Боевой кадровый резерв" Денис Байматов в Ишиме.

С начала стажировки он подробнее узнал о реализуемых в городе инвестиционных проектах, о создании рабочих мест, инфраструктурных площадках для развития бизнеса и мерах поддержки предпринимателей, рассказал глава Ишима Федор Шишкин в своих соцсетях.

В управлении по делам ГО и ЧС Денис Байматов пошагово изучил работу единой дежурно-диспетчерской службы города, посетил обучающий класс, узнал о работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, пожарами, о взаимодействии служб экстренного реагирования Ишима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , Федор Шишкин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:52 04.12.2025Выбираем приложение канбан
15:49 04.12.2025Участник "Боевого кадрового резерва" изучает особенности муниципальной службы в Ишиме
15:38 04.12.2025Тюменский производитель мужской одежды при господдержке оцифровал бизнес-процессы
15:15 04.12.2025Тюменское издательство победило в конкурсе "Книга года: Сибирь — Евразия — 2025"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора