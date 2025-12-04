  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюмени покажут отреставрированную ленту 1941 года "Конек-горбунок"

Общество, 18:14 04 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый показ отреставрированного фильма "Конек-горбунок" состоится в ДК "Нефтяник" в Тюмени 5 декабря. После ретро-картину смогут посмотреть жители Тобольска, сообщает инфоцентр областного правительства.

Фильм вышел на экраны в 1941 году. Пленку восстановил и оцифровал Госфильмофонд России. Носитель с обновленным фильмом и оригинальную афишу того времени передадут в дар Тюменской области.

О работе над картиной и значении образа Конька-горбунка на показе расскажут советник генерального директора Госфильмофонда России Диана Маштакеева, главный искусствовед отдела аналитического сопровождения мероприятий и международного сотрудничества Госфильмофонда Кирилл Власкин, киновед, вице-президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Николай Майоров и другие.

Информационный центр правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Конек-Горбунок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 04.12.2025Тюменцев приглашают присоединиться к созданию генеративного ковра
18:46 04.12.2025Тюменцы могут отследить свой план вакцинации на год в приложении "Телемед-72"
18:14 04.12.2025В Тюмени покажут отреставрированную ленту 1941 года "Конек-горбунок"
18:02 04.12.2025Более 200 тысяч мальков сазана выпустили в водные объекты Тюменской области для восстановления биоресурсов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора