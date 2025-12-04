В Тюмени покажут отреставрированную ленту 1941 года "Конек-горбунок"

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый показ отреставрированного фильма "Конек-горбунок" состоится в ДК "Нефтяник" в Тюмени 5 декабря. После ретро-картину смогут посмотреть жители Тобольска, сообщает инфоцентр областного правительства.

Фильм вышел на экраны в 1941 году. Пленку восстановил и оцифровал Госфильмофонд России. Носитель с обновленным фильмом и оригинальную афишу того времени передадут в дар Тюменской области.

О работе над картиной и значении образа Конька-горбунка на показе расскажут советник генерального директора Госфильмофонда России Диана Маштакеева, главный искусствовед отдела аналитического сопровождения мероприятий и международного сотрудничества Госфильмофонда Кирилл Власкин, киновед, вице-президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Николай Майоров и другие.