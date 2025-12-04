Социальную эффективность трёх тюменских предприятий отметили на всероссийском конкурсе

| Фото: Николай Ступников, ИА "Тюменская линия" | Фото: Николай Ступников, ИА "Тюменская линия"

Тюменские предприятия отмечены на всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности". Церемония награждения состоялась на площадке кадрового форума, проходящего в эти дни в Москве.

Награды победителям и призёрам вручили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы" отмечено ООО "Росводоканал Тюмень". Городская поликлиника № 17 награждена в номинации "За развитие социального партнёрства в организациях непроизводственной сферы". Детский сад № 50 - в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы".

Отметим, что конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится уже 25 лет и объединяет объекты, относящиеся к различным видам деятельности в разных регионах РФ. Специалисты оценивают уровень заботы о работниках с ограниченными возможностями здоровья, о детях работников, социальные инвестиции в развитие территории, где расположены предприятия.

Победа в конкурсе показывает, что независимо от отрасли, численности коллектива, масштаба организации и территории, на которой она расположена, можно эффективно развивать производство, создавая условия для раскрытия творческого потенциала работников, повышая производительности труда, заботиться о здоровье и благосостоянии сотрудников.

"Уже более четверти века наш конкурс чествует организации, являющиеся ведущими с точки зрения самого главного - поддержки человека труда, обратилась к победителям Татьяна Голикова. - И этот год не стал исключением. Каждый раз мы получаем всё больше заявок. В этом году их поступило более двух тысяч из 74 регионов страны".

Она подчеркнула, что это даёт возможность составить представление о том, как сегодня работодатель в любой сфере заботится о своих сотрудниках.

Антон Котяков отметил, что ежегодно конкурс разрастается не только территориально, но и содержательно.

"У нас появляются новые практики поддержки сотрудников, и уже мы видим, что они распространяются не только на трудовые коллективы, но и на семьи. Отдельные предприятия помогают своим сотрудникам компенсировать часть ипотечного кредита или помогают с первоначальным взносом. Часть организаций предоставляет гибкий формат занятости для сотрудников, у которых есть семья", - рассказал он.

По его словам, всё это не только формирует положительную атмосферу в коллективе, позволяет наращивать кадровый потенциал, но ещё и создаёт тренды на рынке труда.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по контролю качества и безопасности медицинской деятельности городской поликлиники № 17 Тюмени Ольга Андреева, учреждение принимало участие в конкурсе впервые. При этом имеет солидный опыт в отрасли: поликлиника много лет развивает как ведомственное, так и межведомственное партнёрство.

"Очень радует то, что нас отметили на таком высоком уровне. Это стимулирует. Мы приняли участие в номинации по развитию социального партнёрства. Например, привлекаем единомышленников для развития школы материнства, сбережения здоровья сотрудников нашей организации. Более 80 процентов из 800 членов коллектива - женщины, поэтому мы привлекаем фитнес-центры, развиваем и другие коммуникации, чтобы нашим сотрудникам было комфортно работать, чтобы они укрепляли своё здоровье, у них росла мотивация", - рассказала она.

По словам Ольги Андреевой, корпоративная культура учреждения направлена на то, чтобы сотрудники не забывали о своём здоровье - для этого проходят различные тематические акции и конкурсы.

Тюменский филиал Росводоканала является флагманом и одним из сильнейших и наиболее эффективных предприятий всей группы компаний отметила директор по персоналу Росводоканала Юлия Рокотянская.

"Награда за развитие кадрового потенциала - это большая ответственность. Более того, мы видели сегодня, что соперники очень достойные, из совершенно разных сфер. Это и стратегические предприятия, и общеобразовательные, производственные и непроизводственные. Сфера ЖКХ специфичная и непростая, поэтому здесь достаточно сложно определить критерии качества, сравнить их", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова считает, что участие в конкурсе такого уровня имеет большое значение для всего региона.

"Уже более 10 лет предприятия Тюменской области из разных сфер соперничают за победу с коллегами из других регионов, но принципиальное значение здесь имеет не только признание, а то, что эта награда чётко показывает всем - с этим работодателем имеет смысл иметь дело. Молодой сотрудник, выбирая вариант трудоустройства, или тот, кто меняет место работы и планирует карьерный рост, как правило изучает портфолио работодателя. И когда в нём есть такая значимая награда, отмечающая социальные программы, социальное партнёрство, развитие заботы о сотрудниках, то конечно кандидат выберет его. И будет прав!", - отметила она.

Напомним, что первый всероссийский кадровый форум приурочен к подведению итогов конкурса "Лучший по профессии" и проходит на ВДНХ в Москве 3-4 декабря.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников