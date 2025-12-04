  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Более 200 тысяч мальков сазана выпустили в водные объекты Тюменской области для восстановления биоресурсов

Общество, 18:02 04 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 200 тысяч мальков сазана выпустили в водные объекты Тюменской области для восстановления биоресурсов. Средний вес особи - около 22,5 гр. каждая.

В 2024 году в Вагайском районе была реконструирована дамба. По техзаданию, протяжённость гидротехнического сооружения составила более 880 метров, а средняя высота — около 4,5 метров. Объём земляных работ превысил 14 тысяч "кубов". Любое вмешательство в жизнь водных объектов, будь то строительство дамбы или моста, обязательно сопровождается восстановлением биоресурсов, пишет департамент ЖКХ Тюменской области.

Заказчиком работ выступило управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района. Департамент ЖКХ Тюменской области провёл финансирование работ из регионального бюджета.

Также Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству определило план искусственного воспроизводства биоресурсов и точку выпуска молоди в Челябинской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мальки , рыба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 04.12.2025Тюменцев приглашают присоединиться к созданию генеративного ковра
18:46 04.12.2025Тюменцы могут отследить свой план вакцинации на год в приложении "Телемед-72"
18:14 04.12.2025В Тюмени покажут отреставрированную ленту 1941 года "Конек-горбунок"
18:02 04.12.2025Более 200 тысяч мальков сазана выпустили в водные объекты Тюменской области для восстановления биоресурсов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора