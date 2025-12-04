Более 200 тысяч мальков сазана выпустили в водные объекты Тюменской области для восстановления биоресурсов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 200 тысяч мальков сазана выпустили в водные объекты Тюменской области для восстановления биоресурсов. Средний вес особи - около 22,5 гр. каждая.

В 2024 году в Вагайском районе была реконструирована дамба. По техзаданию, протяжённость гидротехнического сооружения составила более 880 метров, а средняя высота — около 4,5 метров. Объём земляных работ превысил 14 тысяч "кубов". Любое вмешательство в жизнь водных объектов, будь то строительство дамбы или моста, обязательно сопровождается восстановлением биоресурсов, пишет департамент ЖКХ Тюменской области.

Заказчиком работ выступило управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района. Департамент ЖКХ Тюменской области провёл финансирование работ из регионального бюджета.

Также Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству определило план искусственного воспроизводства биоресурсов и точку выпуска молоди в Челябинской области.