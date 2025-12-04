  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Тело утонувшего рыбака достали спасатели в Тюменской области 

Происшествия, 17:33 04 декабря 2025

ТОСЭР | Фото: ТОСЭР

Тело утонувшего мужчины достали спасатели из оз. Темное в Бердюжском районе, сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.

“Согласно запросу, поступившему от полиции, в озере утонул мужчина 1959 года рождения. Спасатели Ишимского поисково-спасательного отряда областной службы спасения провели водолазные работы на предполагаемом месте утопления, где у незамерзшей полыньи находились рыбацкие принадлежности”, – рассказали в ТОСЭР.

Любителей подледной рыбалки спасатели убедительно просят соблюдать безопасность. Необходимо дождаться достаточно прочного льда и использовать спасательные жилеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# спасатели , ТОСЭР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:46 04.12.2025В Нижнетавдинском округе за нападение собаки ребенку выплатят 200 тысяч рублей
17:48 04.12.2025После гибели рыбака в Бердюжском районе организована проверка
17:33 04.12.2025Тело утонувшего рыбака достали спасатели в Тюменской области 
13:25 04.12.2025Пожилая тюменка попала под колеса автомобиля на ул. Мелиораторов в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора