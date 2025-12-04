Тело утонувшего рыбака достали спасатели в Тюменской области
Тело утонувшего мужчины достали спасатели из оз. Темное в Бердюжском районе, сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.
“Согласно запросу, поступившему от полиции, в озере утонул мужчина 1959 года рождения. Спасатели Ишимского поисково-спасательного отряда областной службы спасения провели водолазные работы на предполагаемом месте утопления, где у незамерзшей полыньи находились рыбацкие принадлежности”, – рассказали в ТОСЭР.
Любителей подледной рыбалки спасатели убедительно просят соблюдать безопасность. Необходимо дождаться достаточно прочного льда и использовать спасательные жилеты.