Акция по сбору макулатуры "Добродень" пройдет в Тюмени

Акцию по сбору макулатуры "Добродень" запускают в преддверии Международного дня добровольца, который отмечается 5 декабря, сотрудники администрации Тюмени с центром "Дзержинец".

Средства, вырученные от приема макулатуры, перечислят на благотворительный счет "Победа".

Как написал а Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев, мобильный пункт приема макулатуры "Добромобиль" будет курсировать 5 декабря. Любой желающий сможет сдать чистую бумагу (без пластика и металла), картон, газеты, глянцевые открытки и фотобумагу.

В 11 часов "Добромобиль" остановится в сквере Добровольцев (ул. Московский тракт, 163). С 12 часов 15 минут до 12 часов 45 минут он будет ждать у управы Восточного округа (ул. 30 лет Победы, 95/2). С 13 часов 30 минут до 14 часов макулатуру можно сдать у управы Ленинского округа (ул. Мельникайте, 74). У управы Центрального округа (ул. Новгородская, 10) машина будет стоять с 14 часов 45 минут до 15 часов 15 минут. В 16 часов “Добромобиль” приедет к управе Калининского округа (ул. Луначарского, 61). Здесь он простоит полчаса.

Последней точкой станет центр "Дзержинец", молодежная резиденция "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56/2). Подойти сюда тюменцы могут с 17 часов 15 минут до 17 часов 45 минут.

Волонтёры Тюмени помогут загрузить макулатуру и ответят на все интересующие вопросы.

Возрастное ограничение: 6+.