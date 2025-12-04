  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
Тюменцев приглашают присоединиться к созданию генеративного ковра

Общество, 18:51 04 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект по созданию генеративного ковра запускают Тюменское музейно-просветительское объединение вместе со Сбером. Впечатления, эмоции и семейные истории войдут в основу дизайна изделия, которое изготовит Сибирская ковровая фабрика, сообщает информационный центр правительства региона.

Для участия необходимо посетить экспозицию "Сибирский махровый ковер" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова и оставить отзыв в книге на выставке или онлайн в социальных сетях, используя хэштег #НитиСибири.

Нейросеть Kandinsky проанализирует истории, эмоции, образы и создаст дизайн ковра.

# выставка , Музейный комплекс им Словцова , Тюменское музейно-просветительское объединение

