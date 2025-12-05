Пользователи мессенджера Мах могут задать вопросы президенту России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пользователи мессенджера Мах могут задать вопрос главе государства с помощью чат-бота "Итоги года с В. Путиным". Отправить сообщение в формате видео или текста могут россияне любого возраста и из любого региона, сообщает пресс-служба платформы.

Напомним, сбор вопросов проходит в рамках ежегодной прямой линии. Отправить сообщение президенту можно до окончания программы 19 декабря. Чтобы задать вопрос через Мах, необходимо: – найти чат-бот "Итоги года с В. Путиным" в поиске мессенджера или перейти по ссылке; запустить сервис, нажав на кнопку "Начать"; поделиться номером телефона — для обратной связи по обращению; указать ФИО, населенный пункт, возраст и по желанию — адрес электронной почты; загрузить видео с обращением или оставить текстовый запрос.

Вопрос отправят в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным", обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту. Ссылка на онлайн-трансляцию пресс-конференции и ключевые комментарии президента опубликуют в канале "Кремль.Новости" в национальном мессенджере.