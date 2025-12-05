  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер юго-восточный

1060 сетей сплели для отправки на СВО добровольцы в Омутинском округе

Общество, 19:40 05 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 60-ю сеть сплели для отправки в зону СВО участники добровольческой группы "Поможем нашим все вместе" с. Вагай Омутинского округа.

"Поздравил тружениц тыла с юбилейной сетью и Днем волонтера. Душевно пообщались за чашечкой чая. От специалистов администрации округа передал группе собранную сумму финансовых средств для приобретения материалов, необходимых для изготовления маскировочных сетей и халатов", рассказал глава Омутинского округа Олег Кузнецов в своем Telegram-канале.

из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова

Он поблагодарил волонтеров всего округа за их вклад в поддержку участников специальной военной операции. Отметил, что стремление помогать другим, заботливое отношение к каждому нуждающемуся достойны уважения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , Олег Кузнецов , Омутинский округ , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 05.12.20251060 сетей сплели для отправки на СВО добровольцы в Омутинском округе
19:21 05.12.2025Задолженность по зарплате в 753 тысячи рублей выплатил работодатель сотруднику в Тюмени
19:11 05.12.2025В Тюмени вручили премию "Юрист года-2025"
18:39 05.12.2025В Тюменской области федеральные трассы обрабатывают от наледи

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора