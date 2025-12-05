1060 сетей сплели для отправки на СВО добровольцы в Омутинском округе
1 тыс. 60-ю сеть сплели для отправки в зону СВО участники добровольческой группы "Поможем нашим все вместе" с. Вагай Омутинского округа.
"Поздравил тружениц тыла с юбилейной сетью и Днем волонтера. Душевно пообщались за чашечкой чая. От специалистов администрации округа передал группе собранную сумму финансовых средств для приобретения материалов, необходимых для изготовления маскировочных сетей и халатов", рассказал глава Омутинского округа Олег Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил волонтеров всего округа за их вклад в поддержку участников специальной военной операции. Отметил, что стремление помогать другим, заботливое отношение к каждому нуждающемуся достойны уважения.