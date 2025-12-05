  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
Задолженность по зарплате в 753 тысячи рублей выплатил работодатель сотруднику в Тюмени

Общество, 19:21 05 декабря 2025

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Задолженность по зарплате в 753 тыс. рублей взыскали с работодателя в пользу сотрудника в Тюмени. Недобросовестная компания не платила ему несколько месяцев, сообщает управление ФССП России по Тюменской области.

После возбуждения исполнительного производства должника уведомили о наличии в отношении него исполнительного производства. Также были арестованы денежные средства и запрещена регистрация транспорта.

Обеспечительные меры вынудили компанию погасить задолженность в полном объёме.

# задолженность , невыплата зарплаты , УФССП России по Тюменской области

