  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер юго-восточный

"Коробку храбрости" передали маленьким пациентам ОКБ №1 от Тюменской облдумы

Общество, 18:10 05 декабря 2025

из Telegram-канала председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова | Фото: из Telegram-канала председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова

"Коробку храбрости" передали пациентам отделения детской онкологии, гематологии и химиотерапии ОКБ №1 от Тюменской облдумы.

"Для ребят, находящихся здесь на лечении, это начало новогоднего волшебства, атмосфера настоящего праздника с незабываемыми эмоциями. Такая поддержка жизненно важна - любая новая игрушка, раскраска или книжка отвлечет от больничных будней, придаст сил для дальнейшей борьбы с болезнью", - поделился председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов в своем Telegram-канале.

Спикер регионального заксобрания пообщался с пациентами отделения. Отметил, что все они отважные и стойкие, искренне любят жизнь и верят в чудо.

Всероссийская акция "Коробка храбрости" объединяет неравнодушных людей для того, чтобы дети почувствовали искреннюю заботу и настроились на преодоление испытаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# коробка храбрости , облдума , Фуат Сайфитдинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 05.12.20251060 сетей сплели для отправки на СВО добровольцы в Омутинском округе
19:21 05.12.2025Задолженность по зарплате в 753 тысячи рублей выплатил работодатель сотруднику в Тюмени
19:11 05.12.2025В Тюмени вручили премию "Юрист года-2025"
18:39 05.12.2025В Тюменской области федеральные трассы обрабатывают от наледи

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора