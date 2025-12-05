"Коробку храбрости" передали маленьким пациентам ОКБ №1 от Тюменской облдумы

"Коробку храбрости" передали пациентам отделения детской онкологии, гематологии и химиотерапии ОКБ №1 от Тюменской облдумы.

"Для ребят, находящихся здесь на лечении, это начало новогоднего волшебства, атмосфера настоящего праздника с незабываемыми эмоциями. Такая поддержка жизненно важна - любая новая игрушка, раскраска или книжка отвлечет от больничных будней, придаст сил для дальнейшей борьбы с болезнью", - поделился председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов в своем Telegram-канале.

Спикер регионального заксобрания пообщался с пациентами отделения. Отметил, что все они отважные и стойкие, искренне любят жизнь и верят в чудо.

Всероссийская акция "Коробка храбрости" объединяет неравнодушных людей для того, чтобы дети почувствовали искреннюю заботу и настроились на преодоление испытаний.