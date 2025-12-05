  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
Сбережения россиян вырастут в следующем году на 11 %

Экономика, 17:30 05 декабря 2025

пресс-служба Банк ВТБ(ПАО)

По прогнозам экспертов, в следующем году портфель привлеченных средств в российских банках вырастет на 11 % и превысит 73 трлн рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом (+14,5 %) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции. Об этом в рамках форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" рассказал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 п.п. и дойдет до 95%. Высокие ставки по накопительным продуктам сохраняются и остаются основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах.

В следующем году рынок сбережений продолжит движение вверх, хотя и более умеренными темпами. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам.

"Высокие ставки — мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, развитие персонализированных предложений", – прокомментировал Алексей Охорзин.

# ВТБ

