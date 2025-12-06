1 тысячу раз посетили новый ФАП в Заводоуковском округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый ФАП посетили около 1 тыс. раз в деревне Черной жители Заводоуковского округа. Медучреждение оказывает помощь 700 жителям населенного пункта, включая детей. При проведении профилактических мероприятий в модульном ФАПе сможет работать выездная бригада специалистов, сообщает пресс-служба Областной больницы №12.

"Я работаю в ФАПе недавно, но уже успел заметить, что жители очень радуются, что у них появилась возможность проходить диспансеризацию, вакцинироваться от гриппа и других инфекций, а также получать необходимую медицинскую помощь в новом современном помещении", — отметил молодой фельдшер Владислав Слаутин.

Для удобства пациентов в ФАПе предусмотрены: кабинет приема фельдшера; кабинет раннего выявления заболеваний; процедурный кабинет и санитарная комната.

Возведение фельдшерско-акушерского пункта проводилось в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".