Цена на мандарины может упасть на 5-10 %

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

549,3 тыс. тонн мандаринов ввезли в Россию с начала 2025 года. Почти половина из этого числа — поставки Турции. За минувший месяц на отечественный рынок ввезли 120,66 тыс. тонн фруктов. При этом поставки из ЮАР увеличились до 82,6 тонн, из Китая до 78,6 тонн, а из Марокко до 31,6 тонн. Об этом рассказала профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Как сообщает "tmn.aif.ru", некоторые экономисты отметили, что стоимость новогоднего лакомства в начале декабря может упасть на 5–10 %.

"Прогнозы относительно падения цен на мандарины вызваны ожиданием наплыва поставок из Турции и Марокко в пиковый сезон созревания урожая, а также предположением о стабилизации курса национальной валюты и оптимизации логистических цепочек через альтернативные транспортные коридоры. Стоит отметить, что уже сейчас на полках магазинов можно увидеть мандарины разной ценовой категории. Однако рассчитывать на рекордно низкую стоимость фрукта не стоит, так как на ценник могут повлиять возросшие издержки на логистики, аренду или создание дополнительных складов, а также удорожание страховки на груз", — рассказала Надежда Капустина.

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, цены на мировом рынке во многом определяет стоимость товара в опте. Например, крупная партия турецких мандаринов в России в ноябре стоила от 75 до 85 рублей за кг, марокканские 115–135 рублей, а китайские 120–130 рублей.

"Снижение стоимости одного килограмма мандарин перед Новым годом возможно, поскольку поставки из Абхазии и Турции начали увеличиваться за счет высокого урожая", — отметила Ольга Борисова.

При этом цены на цитрусовые из Испании и Греции, поставки которых значительно сократились в связи с санкциями и проблемами логистики, останутся на прежнем уровне. На сегодняшний день некоторые магазины продают мандарины из стран Южной Европы по 500–700 рублей за кг.