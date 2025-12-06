  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

На Урале определили приоритеты партийной политики на 2026 год

Губернатор, 21:22 05 декабря 2025

ТГ-канал Александра Моора

Важнейшие направления партийной политики "Единой России" на 2026 год определили на заседании Уральского межрегионального координационного совета. Участие в нем приняла делегация Тюменской области во главе с губернатором, руководителем регионального отделения партии Александром Моором.

Как отметил он по итогам собрания в своих соцсетях, один из главных приоритетов партийцев на будущий год - выборы депутатов Государственной думы и Тюменской областной Думы. Говоря о региональном парламенте, Александр Моор подчеркнул, что он формируется из депутатов, которые представляют сразу три региона большой Тюменской области.

"При этом кандидатов от нашей партии выдвигает конференция Тюменского регионального отделения. И в этом вопросе у нас налажено чёткое взаимодействие и понимание с региональными отделениями Югры и Ямала. В Единый день голосования в 2025 году наши кандидаты получили более 93 % мандатов. Жители Тюменской области доверяют "Единой России". Уверен, что и в 2026 году все цели будут достигнуты, и мы изберём эффективный и компетентный региональный парламент", - прокомментировал он.

В центре внимания в следующем ноду также будет межнациональное согласие - 2026 объявлен Годом единства народов России.

"Тюменская область всегда была территорией дружбы между разными этносами. Приложим все силы, чтобы сохранить и укрепить межнациональное согласие. Уверен, общими силами мы сможем достичь всех поставленных целей и найти достойные ответы на любые вызовы", - заключил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , политические партии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:22 05.12.2025На Урале определили приоритеты партийной политики на 2026 год
17:54 05.12.2025Александр Моор поздравил тюменских спортсменов с новым успехом
10:29 05.12.2025В Тюменской области к волонтёрскому движению ежегодно присоединяются 270 тысяч человек
16:48 04.12.2025Второй этап Кубка России по лыжным гонкам стартовал в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора