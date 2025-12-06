На Урале определили приоритеты партийной политики на 2026 год

ТГ-канал Александра Моора ТГ-канал Александра Моора

Важнейшие направления партийной политики "Единой России" на 2026 год определили на заседании Уральского межрегионального координационного совета. Участие в нем приняла делегация Тюменской области во главе с губернатором, руководителем регионального отделения партии Александром Моором.

Как отметил он по итогам собрания в своих соцсетях, один из главных приоритетов партийцев на будущий год - выборы депутатов Государственной думы и Тюменской областной Думы. Говоря о региональном парламенте, Александр Моор подчеркнул, что он формируется из депутатов, которые представляют сразу три региона большой Тюменской области.

"При этом кандидатов от нашей партии выдвигает конференция Тюменского регионального отделения. И в этом вопросе у нас налажено чёткое взаимодействие и понимание с региональными отделениями Югры и Ямала. В Единый день голосования в 2025 году наши кандидаты получили более 93 % мандатов. Жители Тюменской области доверяют "Единой России". Уверен, что и в 2026 году все цели будут достигнуты, и мы изберём эффективный и компетентный региональный парламент", - прокомментировал он.

В центре внимания в следующем ноду также будет межнациональное согласие - 2026 объявлен Годом единства народов России.

"Тюменская область всегда была территорией дружбы между разными этносами. Приложим все силы, чтобы сохранить и укрепить межнациональное согласие. Уверен, общими силами мы сможем достичь всех поставленных целей и найти достойные ответы на любые вызовы", - заключил Александр Моор.