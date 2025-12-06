  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
Жителей Ялуторовска приглашают на выставку "Спичечная архитектура"

Общество, 16:48 06 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Спичечная архитектура" откроют в помещении открытого фондохранения сотрудники Ялуторовского краеведческого музея 19 декабря. Жители и гости Ялуторовска увидят экспонаты, связанные с народными умельцами и одним из излюбленных ими природных материалов – деревом, сообщает пресс-служба учреждения.

Центральное место на выставке займёт коллекция макетов православных соборов и храмов, изготовленных из спичек местной мастерицей Маргаритой Гурьевой. В 1980 годы её заинтересовала техника изготовления работ из спичек. Для этого она ознакомилась с литературой по истории русской деревянной архитектуры, изучила фотографии с видами памятников деревянного зодчества. По фотографиям она создала спичечные макеты Кижского погоста, морского собора в Санкт-Петербурге и другие, которые хранятся в фондах Ялуторовского музейного комплекса.

Также гости музея увидят предметы филумении - коллекции спичечных этикеток, коробков со спичками или без них. В состав музейного собрания входит 120 коробков с этикетками разной тематики и часть из них вместе с другими экспонатами будет представлена на выставке.

Выставка будет работать с 10 до 18 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

# выставка , музей , Ялуторовск

