Жителей Ялуторовска приглашают на выставку "Спичечная архитектура"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Спичечная архитектура" откроют в помещении открытого фондохранения сотрудники Ялуторовского краеведческого музея 19 декабря. Жители и гости Ялуторовска увидят экспонаты, связанные с народными умельцами и одним из излюбленных ими природных материалов – деревом, сообщает пресс-служба учреждения.

Центральное место на выставке займёт коллекция макетов православных соборов и храмов, изготовленных из спичек местной мастерицей Маргаритой Гурьевой. В 1980 годы её заинтересовала техника изготовления работ из спичек. Для этого она ознакомилась с литературой по истории русской деревянной архитектуры, изучила фотографии с видами памятников деревянного зодчества. По фотографиям она создала спичечные макеты Кижского погоста, морского собора в Санкт-Петербурге и другие, которые хранятся в фондах Ялуторовского музейного комплекса.

Также гости музея увидят предметы филумении - коллекции спичечных этикеток, коробков со спичками или без них. В состав музейного собрания входит 120 коробков с этикетками разной тематики и часть из них вместе с другими экспонатами будет представлена на выставке.

Выставка будет работать с 10 до 18 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.