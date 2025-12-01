Ишимские музейщики подготовили разноформатную программу для посетителей на декабрь — январь

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Сотрудники Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова подготовили разнообразную и насыщенную программу для горожан и туристов на декабрь — январь. К примеру, 25 декабря в 14 часов откроют традиционную выставку‑конкурс "Палитра Ишима" в Арт-галерее, где представят более 200 работ 50 авторов из Ишима, а также Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Кроме того, в предновогодние дни, 27 декабря, можно присоединиться к экскурсионной программе "Новогоднее настроение": гости отправятся на автобусную экскурсию по историческому центру города, посетят выставку "Зима. Валенки. Праздник" и примут участие в мастер‑классе "Новогодняя снежинка" по изготовлению елочных украшений.

Новогодний киноклуб приглашает киноманов 28 декабря, а 30 декабря состоится показ иллюстрированного спектакля "Елка в царстве зверей".

Январская программа начинается 3 января в 11 часов с мастер‑класса по лепке из полимерной глины "Варежка". На следующий день, 4 января в 11 часов, состоится мастер‑класс по росписи спилов "Зимнее настроение", а с 10 часов до 16 часов будет работать игровая комната "Сказка в ладошках" для юных посетителей.

6 января гостей ждет насыщенная программа: в 11 часов покажут иллюстрированный спектакль "Елка в царстве зверей", в 12 часов — вертепное представление "Под рождественской звездой", а в 15 часов начнется автобусная экскурсия "Новогодний ДедМоробус" от Дворца культуры.

8 января в 12 часов пройдет мастер‑класс "Новогодняя снежинка", а в 15 часов стартует рождественский киноклуб. 9 января в 11 часов вновь состоится мастер‑класс по росписи спилов "Зимнее настроение".

С 10 по 11 января с 10 до 16 часов продолжит работу игровая комната "Сказка в ладошках". Завершит январскую программу выставка "Зима. Валенки. Праздник", которая будет открыта 11 января с 10 часов до 16 часов.

Чтобы записаться на мероприятия или уточнить детали, нужно позвонить по телефонам: 8 (34551) 5‑15‑22 – музей "Городская управа", 2‑31‑41 – музей П. П. Ершова, 2‑38‑17 – Арт‑галерея или 8 961 200‑62‑58 – для записи на автобусные экскурсии.

Подробную программу можно посмотреть здесь.

Возрастное ограничение 6+.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Инна Кондрашкина