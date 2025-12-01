  • 25 декабря 202525.12.2025четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Ишимские музейщики подготовили разноформатную программу для посетителей на декабрь — январь

Общество, 15:37 25 декабря 2025

Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Сотрудники Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова подготовили разнообразную и насыщенную программу для горожан и туристов на декабрь — январь. К примеру, 25 декабря в 14 часов откроют традиционную выставку‑конкурс "Палитра Ишима" в Арт-галерее, где представят более 200 работ 50 авторов из Ишима, а также Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Кроме того, в предновогодние дни, 27 декабря, можно присоединиться к экскурсионной программе "Новогоднее настроение": гости отправятся на автобусную экскурсию по историческому центру города, посетят выставку "Зима. Валенки. Праздник" и примут участие в мастер‑классе "Новогодняя снежинка" по изготовлению елочных украшений.

Новогодний киноклуб приглашает киноманов 28 декабря, а 30 декабря состоится показ иллюстрированного спектакля "Елка в царстве зверей".

Январская программа начинается 3 января в 11 часов с мастер‑класса по лепке из полимерной глины "Варежка". На следующий день, 4 января в 11 часов, состоится мастер‑класс по росписи спилов "Зимнее настроение", а с 10 часов до 16 часов будет работать игровая комната "Сказка в ладошках" для юных посетителей.

6 января гостей ждет насыщенная программа: в 11 часов покажут иллюстрированный спектакль "Елка в царстве зверей", в 12 часов — вертепное представление "Под рождественской звездой", а в 15 часов начнется автобусная экскурсия "Новогодний ДедМоробус" от Дворца культуры.

8 января в 12 часов пройдет мастер‑класс "Новогодняя снежинка", а в 15 часов стартует рождественский киноклуб. 9 января в 11 часов вновь состоится мастер‑класс по росписи спилов "Зимнее настроение".

С 10 по 11 января с 10 до 16 часов продолжит работу игровая комната "Сказка в ладошках". Завершит январскую программу выставка "Зима. Валенки. Праздник", которая будет открыта 11 января с 10 часов до 16 часов.

Чтобы записаться на мероприятия или уточнить детали, нужно позвонить по телефонам: 8 (34551) 5‑15‑22 – музей "Городская управа", 2‑31‑41 – музей П. П. Ершова, 2‑38‑17 – Арт‑галерея или 8 961 200‑62‑58 – для записи на автобусные экскурсии.

Подробную программу можно посмотреть здесь.

Возрастное ограничение 6+.

Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 25.12.2025Через Тюмень будет курсировать поезд с вагоном "Россия. Жириновский"
15:44 25.12.2025Туристическим жемчужинам Ялуторовского района добавили 4G-интернета
15:37 25.12.2025Ишимские музейщики подготовили разноформатную программу для посетителей на декабрь — январь
15:26 25.12.2025Анисье Старовой из Тобольска испольнилось 104 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора