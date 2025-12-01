  • 25 декабря 202525.12.2025четверг
Тюменские студенты создают прототип ключевого узла для роторно-управляемых систем

Общество, 14:42 25 декабря 2025

ТИУ

Команда "ВектоРУС" студентов третьего курса ТИУ занимается разработкой прототипа ключевого узла для роторно-управляемых систем (РУС), а также созданием сервисной компании по аутсорсингу самой дефицитной компоненты – инженеров-телеметристов.

По информации центр по внешним коммуникациям вуза, специалисты призваны обеспечить максимальную отдачу от дорогостоящих систем управляемого бурения. Путь команды начался с аналитики рынка сервисных услуг России с дальнейшим инженерным погружением.

"Мы спроектировали и собрали рабочую модель вала-отклонителя для роторно-управляемых систем, который позволяет изменять траекторию скважины во время бурения наклонно-направленных и горизонтальных участков при строительстве нефтяных и газовых скважин. Модель основывается на технологии "Revolution RSS" от Weatherford, где приводной вал отклоняется от центрального положения при помощи гидравлической системы поршневого манифольда, так называемых гидравлических пальцев, располагающихся внутри невращающегося центратора. Действуя по принципу "копируй – компилируй – продавай", мы построили свою модель. Это дало нам не теоретическое, а практическое понимание того, как рождаются и интерпретируются телеметрические данные, как поведение инструмента влияет на траекторию. Теперь мы упаковываем эти знания в уникальную услугу", - рассказали авторы разработки.

На данном этапе модель вала-отклонителя для РУС представлена из пластика. В дальнейшем команда планирует провести валидацию и необходимые расчеты, чтобы подобрать материалы, перевести модель в металл и через два года выйти на старт продаж.

