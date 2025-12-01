В Тюменской области на двух ледовых переправах увеличили грузоподъемность

Грузоподъемность увеличили на двух ледовых переправах через Иртыш в Уватском округе. Первая - в с. Тугалово. Там зимнюю дорогу через реку открыли 23 декабря. И допустимый вес машин было до 5 тонн. На 29 декабря он может составлять до 20 тонн, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В Увате после обследования переправы специальной комиссией установили знак 25 тонн.

Куратор Тобольского подотдела управления автомобильных дорог Тюменской области Владимир Федорчук сообщил, что переправы отвечают всем требованиями безопасности. На них дежурят подрядные бригады. Ведется своевременная очистка поверхностей от снега.