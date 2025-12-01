Инклюзивный проект "Невидимый кадр" реализовали в Ялуторовске на президентский грант

предоставлено организаторами проекта предоставлено организаторами проекта

Инклюзивный проект "Невидимый кадр" реализовали в Ялуторовске на средства Фонда президентских грантов в размере 1 млн 224 тыс. рублей. Его цель - сделать киноискусство доступным для незрячих и слабовидящих людей, а также развить эмпатию у подростков.

"За четыре месяца состоялось 10 специальных кинопоказов. Часть сеансов прошла с тифлокомментариями для 200 слабовидящих взрослых и 80 воспитанников местной школы-интерната - единственной в Тюменской области. На других показах зрячие подростки смотрели фильмы в светонепроницаемых масках, погружаясь в мир звукового кино", - рассказали авторы проекта.

Более 280 незрячих и слабовидящих жителей Ялуторовска впервые за долгое время получили полноценный доступ к кино. Десятки зрячих школьников прошли через опыт "незрячего" восприятия, участвуя в откровенных обсуждениях после фильмов и ломая стереотипы.

Проект привлек внимание администрации города и общественности к важности создания доступной культурной среды.

Завершился проект праздничным новогодним мероприятием для детей школы-интерната. Авторы проекта "Невидимый кадр" не просто показали фильмы, создали новый опыт общения и понимания между людьми.

За время проекта больше тысячи зрячих и незрячих зрителей смогли вместе пережить эмоции от лучших отечественных картин.

Специальное оборудование, приобретенное на средства гранта, остаётся в городе, а значит, у "Невидимого кадра" будет продолжение, заметили организаторы.