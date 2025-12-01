Более 200 молодых специалистов усилили коллективы больниц в Тюменской области в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

244 начинающих медиков пришли на работу в учреждения Тюменской области в 2025 году. Благодаря этому, усилено звено участковых терапевтов, педиатров, узких специалистов, сестринского персонала, в том числе в отдаленных поселениях региона.

Такие данные привела директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова. "Завершается год. Мы много трудились, мы много учились, мы работаем, чтобы помощь оказывалась своевременно, качественно, была доступной и комфортной", - подчеркнула она.

Напомним, что за это время в регионе открылись четыре модульных врачебных амбулатории, 19 ФАПов и два филиала поликлиник. Еще 13 медицинских учреждений в 2025 году были капитально отремонтированы. Автопарк больниц пополнился 34 новыми автомобилями, в помощь врачам поступила 131 единица современного оборудования.

Диспансеризацией за 11 месяцев года удалось охватить более 230 тыс. жителей, в том числе в сельских поселениях.