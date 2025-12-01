  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
Новогодние открытки - с помощью искусственного интеллекта

Общество, 12:16 30 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Цифровая экосистема МТС поможет поздравить близких и друзей с Новым Годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ), а еще получить подарки и спецпредложения.

Чтобы создать ИИ-открытку, пользователю нужно перейти на сайт проекта, загрузить фото получателя, выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. ИИ обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Затем пользователю останется отправить получателю ссылку на открытку.

Если отправитель и/или получатель открытки являются абонентами МТС, они получат персональные предложения. Технологии Big Data МТС благодаря обезличенному анализу предпочтений абонентов позволят подобрать для каждого наиболее подходящий подарок или специальное предложение. Если отправитель и/или получатель открытки не являются абонентами МТС, им будет предложен переход на новогодний тариф.

﻿
