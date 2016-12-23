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Владимир Якушев: мы должны дать отпор новым вызовам

15:58 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

2016 год был непростым, но региональные власти были готовы к сложной экономической ситуации еще в 2014 году. Об этом на последнем в текущем году заседании областного правительства заявил губернатор Владимир Якушев.

"Еще два года назад система имела значительный запас прочности, поэтому негативные колебания были нивелированы. Начиная со второй половины 2016 года, мы начали ощущать напряжение на рынке труда, уменьшение доходов населения. Естественно, что в этой ситуации не очень комфортно себя чувствует малый и средний бизнес – есть сложность с формированием портфеля заказов, с привлечением дополнительных инвестиций, ресурсов", - подчеркнул глава региона.

Во время расширенного заседания, участие в котором приняли все главы муниципальных районов, а также члены областного правительства были подведены предварительные итоги уходящего года. Основные показатели социально-экономического развития региона представил заместитель губернатора Вадим Шумков.

"Есть ожидания, что вырастут некоторые показатели по некоторым отраслям  машиностроения и пищевой промышленности. Впервые за три года в сельском хозяйстве отмечен рост в сопоставимых ценах. Достаточно хорошая ситуация в привлечении инвестиций, по итогам девяти месяцев мы получили рост 177,4%, но нужно понимать, что в этом нет героизма, это реализаций проектов, которые запустились в 2013-2015 году, эти объекты начинают вводиться. Вместе с тем, ситуация по заработной плате в регионе такая же, как и в целом по стране. Самый отрадный показатель - демография, можно сказать, что численность населения в Тюменской области растет", - рассказал Шумков.

По завершению доклада, Владимир Якушев обратил внимание собравшихся на снижение доходов населения, назвав это серьезным вызовом, с которым предстоит справиться.  

 "Сигналов, что будет какой-то прорыв в экономике, нет. Вся наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы дать достойный отпор новым вызовам. Инвестиционные программы нефтегазовых компаний вряд ли будут увеличиваться и это напрямую отразится на обрабатывающих производствах, работающих на ТЭК. Нам необходимо минимизировать все риски, которые возникнут. Региональные власти стараются оказать максимальную помощь предприятиям, проводя активную лоббистскую политику. В Тюменской области зафиксированы проблемы с выплатой заработной платы, в 2017 году совместно с областной прокуратурой и другими структурами нам предстоит системная и сложная работа по решению этих вопросов", -   отметил он.

Екатерина Исаева

Теги: зарплаты , инвестиции , экономика , Владимир Якушев
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